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12 ноября 2020, 11:03

Белорусские футболисты сыграют в гостях с португальцами в квалификации молодежного ЧЕ

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня очередной отборочный матч первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы в поединке восьмого тура 7-й квалификационной группы сыграют в Портимане с португальскими сверстниками. В первом круге этих соревнований подопечные Сергея Яромко уступили португальцам в Жодино со счетом 0:2. После сегодняшней встречи белорусские футболисты отправятся в Алмере, где 15 ноября завершат отборочный цикл матчем с лидером группы командой Нидерландов. На 18 ноября был намечен выездной поединок с норвежской "молодежкой", но он был отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине завтра не состоится встреча футболистов Гибралтара и Норвегии.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды - 24 очка (8 матчей), Португалия - 18 (7), Норвегия - 10 (8), Беларусь - 8 (7), Кипр - 7 (8), Гибралтар - 0 (8).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места. Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-

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