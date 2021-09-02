Белорусские футболисты сыграют в гостях у чехов в квалификации чемпионата мира

Во время подготовки к матчу. Скриншот из видео АБФФ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня очередной поединок отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем третьем матче квалификационной группы Е подопечные Георгия Кондратьева встретятся в Остраве с командой Чехии.

На старте отборочного турнира ЧМ-2022 белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2, а потом крупно проиграли в гостях сборной Бельгии - 0:8.

Чехи сначала разгромили в польском Люблине эстонцев - 6:2, потом в Праге разошлись миром с бельгийцами - 1:1, а затем в Кардиффе неожиданно уступили команде Уэльса - 0:1.

Встречу белорусских и чешских футболистов будет судить сербская бригада арбитров, которую возглавит Срджан Йованович. Игра начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Также сегодня эстонцы примут в Таллине бельгийцев.

Положение команд в квалификационной группе Е сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).

Напрямую в финальную стадию мирового первенства от Европы выйдут победители 10 групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. На предыдущем чемпионате мира в России-2018 золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0.

Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.-0-