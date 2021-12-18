Белорусские футболисты сыграют в гостях у Словакии на старте Лиги наций

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси начнут новый сезон Лиги наций гостевым поединком с командой Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем стартовом матче 3-й предварительной группы (лига С) подопечные Георгия Кондратьева сыграют 3 июня 2022 года на поле словацких футболистов. Первый домашний поединок белорусы проведут 6 июня против команды Азербайджана, а 10 июня также на своем поле встретятся с победителем встречи Казахстан - Молдова. Затем 13 июня белорусские футболисты сыграют на выезде с азербайджанцами, 22 сентября отправятся в гости к казахстанцам или молдаванам, а 25 сентября завершат групповой этап домашней встречей со сборной Словакии. Кроме того, в марте и ноябре 2022 года национальная сборная Беларуси проведет несколько товарищеских матчей. Соперники по спаррингам и точные даты проведения определятся позже.

Составы остальных квартетов лиги С: 1 - Литва, Люксембург, Фарерские острова, Турция; 2 - Греция, Северная Ирландия, Косово, победитель матча Кипр - Эстония; 4 - Грузия, Северная Македония, Гибралтар, Болгария.

Стыковые матчи за выход в лигу В состоятся в марте 2024 года.-0-