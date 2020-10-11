Белорусские футболисты сыграли вничью c Литвой в Лиге наций

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сыграли вничью (2:2) с командой Литвы в матче группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке третьего тура 4-й группы лиги С в Вильнюсе подопечные Михаила Мархеля пропустили мяч уже на 7-й минуте, когда точный удар из-за пределов штрафной площади нанес Арвидас Новиковас.

Оказавшись в роли догоняющих, белорусы заиграли активнее и в начале второго тайма заработали пенальти, который реализовал Виталий Лисакович. Через семь минут Александр Сачивко вывел гостей вперед, а на 75-й минуте Каролис Лаукжямис установил окончательный результат игры - 2:2.

В другом поединке третьего тура футболисты Казахстана в Алматы разошлись миром с албанцами - 0:0.

В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили в Минске албанцам со счетом 0:2, а затем победили в Алматы казахстанскую сборную с результатом 2:1.

Турнирное положение в 4-й группе после трех игровых дней: Казахстан - 4 очка (разница мячей - 3-2), Албания - 2 (2-1), Беларусь - 4 (4-5), Литва - 4 (3-4).

В следующем туре 14 октября состоятся два матча: Беларусь - Казахстан, Литва - Албания.-0-