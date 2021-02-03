Белорусские футболисты уступили казахстанцам на турнире в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели второе поражение в розыгрыше Кубка развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в минском футбольном манеже подопечные Александра Юревича проиграли сверстникам из Казахстана со счетом 2:4.

Оба соперника неудачно провели поединки первого тура: белорусы уступили команде Молдовы со счетом 1:3, а казахстанские футболисты потерпели крупное поражение от сборной Таджикистана - 1:7.

Во втором сегодняшнем матче таджикские футболисты разгромили молдаван - 5:1.

Турнирное положение после двух игровых дней: Таджикистан - 6 очков, Молдова - 3, Казахстан - 3, Беларусь - 0.

В последний день соревнований, 6 февраля, белорусы встретятся с таджиками, а казахстанская сборная будет соперничать с молдаванами.-0-