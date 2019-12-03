Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации юношеских ЧЕ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня прошли жеребьевки континентальных первенств для сборных разных возрастов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В элитном раунде юношеского чемпионата Европы 2020 года (U-17) белорусские футболисты попали в группу 1 вместе со сверстниками из Греции, Украины и Турции. Матчи состоятся в конце марта в Турции. Финальная часть первенства континента пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.

Юношеская сборная Беларуси следующего созыва свой путь к финальному турниру 2021 года начнет в 10-й квалификационной группе, где ее соперниками будут команды Венгрии, Швейцарии и Люксембурга. Финальный этап юношеского континентального первенства примет Кипр.

На первой стадии квалификации юниорского чемпионата Европы 2021 года (U-19) белорусы сыграют в группе 2 вместе со сверстниками из Украины, Израиля и Черногории. Хозяином финального этапа будет Румыния.-0-