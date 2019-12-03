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Спорт
03 декабря 2019, 15:54

Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации юношеских ЧЕ

Фото АБФФ
Фото АБФФ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня прошли жеребьевки континентальных первенств для сборных разных возрастов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В элитном раунде юношеского чемпионата Европы 2020 года (U-17) белорусские футболисты попали в группу 1 вместе со сверстниками из Греции, Украины и Турции. Матчи состоятся в конце марта в Турции. Финальная часть первенства континента пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.

Юношеская сборная Беларуси следующего созыва свой путь к финальному турниру 2021 года начнет в 10-й квалификационной группе, где ее соперниками будут команды Венгрии, Швейцарии и Люксембурга. Финальный этап юношеского континентального первенства примет Кипр.

На первой стадии квалификации юниорского чемпионата Европы 2021 года (U-19) белорусы сыграют в группе 2 вместе со сверстниками из Украины, Израиля и Черногории. Хозяином финального этапа будет Румыния.-0-

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