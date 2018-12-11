Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации молодежного ЧЕ-2021

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2021 среди молодежных команд (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская "молодежка" нового созыва, которую недавно возглавил Михаил Мархель, попала в квалификационную группу 7 вместе с командами Нидерландов, Португалии, Норвегии, Кипра и Гибралтара.

Составы остальных групп:

1 - Италия, Исландия, Ирландия, Швеция, Армения, Люксембург.

2 - Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

3 - Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

4 - Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

5 - Польша, Латвия, Эстония, Сербия, Болгария, Россия.

6 - Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.

8 - Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

9 - Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

Матчи отборочного турнира стартуют 18 марта 2019 года, а завершатся 17 ноября 2020-го. В финальную стадию молодежного Евро-2021 напрямую выйдут победители групп, а еще одну путевку разыграют в стыковых матчах две лучшие команды из занявших вторые места. В июне 2021 года 12 сборных поведут борьбу за награды континентального первенства на аренах Венгрии и Словении, команды которых освобождены от квалификационных игр.-0-