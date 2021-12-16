Белорусские футболисты узнали соперников в Лиге наций УЕФА

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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групп нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты сборной Беларуси выступят в третьем по рангу дивизионе - лиге С. В 3-й предварительной группе соперниками белорусов будут команды Словакии, Азербайджана и победитель матча между сборными Молдовы и Казахстана.
Составы остальных квартетов лиги С:
1 - Литва, Люксембург, Фарерские острова, Турция;
2 - Греция, Северная Ирландия, Косово, победитель матча Кипр - Эстония;
4 - Грузия, Северная Македония, Гибралтар, Болгария.
Встречи группового этапа пройдут с июня по сентябрь 2022 года. Стыковые матчи за выход в лигу В состоятся в марте 2024 года.-0-