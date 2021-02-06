Белорусские футболисты встретятся с таджиками в розыгрыше Кубка развития

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня завершится 17-й розыгрыш Кубка развития, в котором принимают участие юношеские футбольные сборные четырех стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда (U-17) сыграет со сверстниками из Таджикистана. Хозяева соревнований неудачно провели свои предыдущие поединки. В первом туре подопечные Александра Юревича уступили команде Молдовы со счетом 1:3, а затем потерпели поражение от казахстанских футболистов - 2:4. Таджики уже обеспечили себе 1-е место, разгромив футболистов Казахстана (7:1) и Молдовы (5:1). В другом сегодняшнем матче сыграют команды Молдовы и Казахстана.

Турнирное положение перед сегодняшними играми: Таджикистан - 6 очков, Молдова - 3, Казахстан - 3, Беларусь - 0.

В прошлые годы юношеская сборная Беларуси четырежды становилась обладателем Кубка развития (2006, 2007, 2019, 2020), а также четыре раза уступала в финальных матчах (2005, 2008, 2014, 2016). Больше всего трофеев у российских футболистов, которые пять раз побеждали в белорусской столице (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Четыре триумфа у команды Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась Бельгия (2011, 2013), а в самом первом турнире, состоявшемся в 2005 году, не было равных команде Сербии и Черногории.-0-