Белорусские футболисты выиграли первый Евразийский юношеский турнир

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Академия-РГУОР-2003" ассоциации "Белорусская федерация футбола" стала победителем первого Евразийского юношеского турнира (U-17), проходившего в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе соревнований воспитанники футбольной академии АБФФ победили юношескую сборную Ливана - 2:1 и команду Кронштадтского района Санкт-Петербурга - 4:1, а также сыграли вничью с московским ФК ФШМ - 2:2. В полуфинале белорусы были сильнее сверстников из таджикской команды "ОРЗУ-2026" - 2:0, а в решающем поединке одолели в серии послематчевых пенальти казахстанский "Кайрат" из Алматы - 5:3 (основное время - 0:0). По итогам турнира белорус Иван Хвалко был признан лучшим защитником.

В соревнованиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 16 юношеских команд из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Китая, Ливана, Сирии и Таджикистана.-0-