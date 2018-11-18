Белорусские футболисты выигрывают у Сан-Марино после первого тайма в Лиге наций

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты выигрывают у Сан-Марино со счетом 1:0 после первого тайма в шестом туре Лиге наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голом в первые 45 минут важной для команды Игоря Криушенко встречи отметился Станислав Драгун.

В случае успеха в заключительной игре групповой стадии в лиге D Лиги наций сборная Беларуси займет первое место в группе 2, получит право сыграть в плей-офф и побороться за путевку на чемпионат Европы 2020 года.-0-