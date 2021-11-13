Белорусские футболисты завершат квалификацию ЧМ матчем с Уэльсом

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня завершат отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем последнем поединке в квалификационной группе Е подопечные Георгия Кондратьева сыграют в Кардиффе против команды Уэльса. В первом круге соревнований белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Белорусские футболисты уже давно потеряли все шансы выйти из группы, а их сегодняшние соперники продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Также сегодня лидеры этого квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира.

Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).

Заключительные поединки пройдут 16 ноября: Уэльс - Бельгия, Чехия - Эстония.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Сборные Дании и Германии уже завоевали путевки в финал, а команда Шотландии гарантировала себе участие в плей-офф квалификации. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-