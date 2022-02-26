Белорусские футбольные клубы провели очередные предсезонные спарринги

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы в ходе подготовки к новому сезону провели очередные контрольные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" в заключительном спарринге сбора в российском Калининграде сыграли вничью с местной "Балтикой" - 2:2. Серебряный призер прошлого первенства борисовский БАТЭ в витебском манеже разошелся миром с футболистами "Витебска" - 1:1. Ровно через неделю, 5 марта, "Шахтер" и БАТЭ на поле столичного стадиона "Динамо-Юни" откроют новый сезон матчем за Суперкубок Беларуси.
Жодинское "Торпедо-БелАЗ" было сильнее дебютанта элитного дивизиона дзержинского "Арсенала" - 2:0, "Витебск" разгромил "Оршу" - 3:0, бобруйская "Белшина" с таким же счетом взяла верх над гомельским "Локомотивом". Столичный "Энергетик-БГУ" выигрывал у гродненского "Немана" со счетом 2:0, но в итоге не удержал победу, и довольствовался лишь ничьей - 2:2. Футболисты "Ислочи" из Минского района выиграли у "Гомеля" с результатом 2:0
Матчи первого тура 32-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги намечено провести 18-20 марта.-0-