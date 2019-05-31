Белорусские гандболистки на домашней площадке уступили Норвегии в первом матче плей-офф ЧМ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде Норвегии со счетом 21:34 в первом матче за право попасть в финальную часть чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на площадке брестского дворца спорта "Виктория" сразу пошла под диктовку норвежек. Белоруски старались сдерживать натиск более опытных соперниц, но силы были явно не равны. Первый тайм завершился со счетом 17:10 в пользу скандинавок, а к финальной сирене их преимущество составило 13 мячей - 34:21.

Ответный поединок за выход в финальную часть чемпионата мира состоится 5 июня в норвежском Бергене.

Составы остальных пар плей-офф мирового первенства: Хорватия - Германия, Дания - Швейцария, Швеция - Словакия, Сербия - Польша, Чехия - Черногория, Северная Македония - Словения, Австрия - Венгрия, Испания - Исландия.

Финальная стадия женского чемпионата планеты с участием 24 команд пройдет с 30 ноября по 15 декабря на аренах Японии.-0-