Белорусские гандболистки начали подготовку к квалификации ЧМ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки национальной сборной начали подготовку к отборочному турниру чемпионата мира, который пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб белорусской команды во главе с Томажем Чатером пригласил на сбор 21 гандболистку:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Валентина Войтулевич, Юлия Грацкевич (обе - "БНТУ-БелАЗ");

полевые игроки - Наталья Котина, Татьяна Самсонова, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все - "Гомель"), Анастасия Кулак, Дарья Вакулич, Яна Сотникова, Дарья Басевич (все - "БНТУ-БелАЗ"), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе "Городничанка", Гродно), Анастасия Сивуха, Ирина Шинкарук (обе - "Берестье", Брест), Анастасия Граховская, Алена Шинкевич (обе - "Витебчанка"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Диана Ильина, Наталья Василевская (обе - "Глория Бистрица", Румыния), Мария Коновал ("Дунарея", Румыния).

В стартовом матче 5-й квалификационной группы на площадке минской "Чижовка-арены" белоруски 19 марта сыграют с командой Фарерских островов, а 21 марта встретятся со сборной Швейцарии. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести со 2 по 19 декабря 2021 года на аренах Испании.-0-