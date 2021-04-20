Белорусские гандболистки не попали на чемпионат мира

Фото handball.by

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА. После поражения от черногорок в Подгорице со счетом 23:29 белорускам сегодня на паркете минской "Чижовка-Арены" нужно было выиграть с перевесом не менее семи мячей. Однако этого не произошло: сборная Черногории вновь оказалась сильнее - 26:24. Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая восемь мячей. Первыми победительницами встреч плей-офф стали венгерские гандболистки, дважды разгромившие итальянок - 46:19 и 41:12. Сегодня состоятся еще четыре ответных поединка нокаут-раунда: Германия - Португалия (результат первого матча - 32:27), Польша - Австрия (29:29), Россия - Турция (35:23), Швейцария - Чехия (27:27). Остальные встречи за выход в финальную стадию планетарного форума пройдут 21 апреля: Северная Македония - Румыния (22:33), Сербия - Словакия (26:19), Швеция - Украина (28:14), Исландия - Словения (14:24). Победители плей-офф получают путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2-19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира - испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также четыре лучшие команды европейского чемпионата 2020 года - Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!