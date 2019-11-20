Белорусские гандболистки отправились на турнир в Польшу

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в польский Люблин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Томаж Чатер включил в выездной состав 18 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Лилия Бурдук, Юлия Грацкевич (обе - "БНТУ-БелАЗ");

полевые игроки - Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все - "Гомель"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Диана Ильина ("Глория Бистрица", Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Снежана Снежко, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все - "БНТУ-БелАЗ"), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе - "Городничанка").

В первый день турнира, 22 ноября, белорусские гандболистки сыграют с командой Украины, 23 ноября - со сборной Литвы, а в последний день соревнований, 24 ноября, встретятся с командой Польши.-0-