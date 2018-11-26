Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победно завершили выступление в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В греческом Аминтаио в матче 3-го тура отборочной группы 3 белоруски уверенно переиграли команду Италии со счетом 35:26 и, заняв первое место, вышли в плей-офф мирового первенства. До этого подопечные Томажа Чатера победили сборные Португалии - 31:23 и Греции 28:18. Итоговое положение: Беларусь - 6 очков, Греция - 4, Португалия - 2, Италия - 0.
Составы остальных квалификационных групп:
1 - Словакия, Украина, Израиль, Косово;
2 - Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова;
4 - Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.
В этих квартетах соревнования пройдут в предстоящий уик-энд. В плей-офф выйдут победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места.
Матчи за путевки в финальную стадию мирового первенства состоятся в июне 2019 года. Решающий этап женского чемпионата планеты по гандболу пройдет в конце 2019 года в Японии.-0-
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