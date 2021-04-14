Белорусские гандболистки победили украинок в товарищеском матче

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победили команду Украины во втором товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке столичного Дома гандбола белоруски сыграли гораздо сильнее, чем накануне, и выиграли со счетом 29:21. После первого тайма хозяйки вели с перевесом в два мяча, а во второй половине встречи увеличили свое преимущество до восьми мячей. Самой результативной в составе победительниц стала Наталья Котина, забросившая 4 мяча.

Вчера белорусские гандболистки проиграли украинкам с результатом 24:27.

Встречи со сборной Украины стали для белорусок последней проверкой сил перед поединками с командой Черногории за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира. Первая встреча состоится 16 апреля в Подгорице, ответная - 20 апреля на площадке минской "Чижовка-Арены".

Составы остальных пар плей-офф: Словения - Исландия, Украина - Швеция, Словакия - Сербия, Румыния - Северная Македония, Чехия - Швейцария, Турция - Россия, Австрия - Польша, Португалия - Германия, Венгрия - Италия.

Победители матчей нокаут-раунда получат путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2-19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также лучшие команды европейского чемпионата 2019 года - Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.-0-