Белорусские гандболистки попали в первую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2021

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня узнают соперников по первому квалификационному этапу женского чемпионата мира 2021 года. Жеребьевка групп пройдет в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Томажа Чатера посеяна в первую корзину вместе с гандболистками Австрии, Словакии, Северной Македонии и Турции. Составы остальных корзин:

2 - Украина, Италия, Швейцария, Исландия, Португалия;

3 - Литва, Фарерские острова, Косово, Израиль, Финляндия;

4 - Греция, Люксембург.

Участники первого раунда квалификации будут разделены на две группы по четыре команды и три - по три. Соревнования пройдут в конце ноября или в начале декабря 2020 года в формате однокруговых турниров в каждой группе, хозяева которых будут определены после сегодняшней жеребьевки. По итогам группового этапа по две лучшие сборные из пяти групп выйдут в плей-офф, где к ним присоединятся еще 10 команд, которые будут участвовать в чемпионате Европы в декабре 2020 года. Поединки нокаут-раунда ЧМ-2021 намечены на апрель, а финальный этап 25-го по счету женского мирового гандбольного форума с участием 32 сборных со всей планеты пройдет в начале декабря 2021 года в Испании.-0-