Белорусские гандболистки проиграли в гостях сборной Германии на старте квалификации чемпионата Европы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси неудачно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого тура 3-й квалификационной группы подопечные Томажа Чатера в немецком Кобурге проиграли команде Германии со счетом 30:40 (14:20, 16:20).
Свой следующий матч белоруски проведут 29 сентября в минском дворце спорта "Уручье" против гандболисток Словении, которые завтра примут в Мариборе команду Косово.
В финальную стадию континентального первенства попадут по две лучшие команды из семи отборочных групп. Хозяева заключительной части ЧЕ-2020 - сборные Дании и Норвегии - освобождены от квалификации. Белорусские гандболистки последний раз играли в финальном турнире чемпионата Европы в 2008 году в Македонии, заняв 12-е итоговое место.-0-