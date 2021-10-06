Белорусские гандболистки стартуют в отборе на ЧЕ-2022

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет стартовый матч квалификационного раунда чемпионата Европы против дружины Нидерландов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации гандбола.
В составе белорусский команды, главным тренером которой является Александр Сытько, следующие игроки:
вратари: Юлия Кунцевич ("Гомель") и Валентина Войтулевич ("Лада", Россия);
левые крайние: Наталия Котина ("Гомель") и Яна Сотникова (БНТУ-БелАЗ);
правая крайняя Янина Елисеева (БНТУ-БелАЗ);
линейные: Ирина Шинкарук ("Берестье"), Ирина Мокат (БНТУ-БелАЗ) и Анастасия Лобач (без клуба);
левые полусредние: Карина Ежикова ("Дебрецен", Венгрия) и Лилия Артюхович (БНТУ-БелАЗ);
правые полусредние: Наталья Василевская ("Бузэу", Румыния), Ульяна Петрачкова (БНТУ-БелАЗ);
разыгрывающие: Диана Ильина ("Подравка", Хорватия), Татьяна Самсонова ("Гомель"), Дарья Вакулич (БНТУ-БелАЗ).
Матч будут обслуживать судьи из Румынии Михай Мариан Пырву и Раду Михай Потырнике. Делегат ЕГФ - Пауль Нессер (Люксембург).
Игра пройдет на арене "Топспорт центрум" в городе Алмере.
Начало в 19.00 по минскому времени. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию.-0-