Белорусские гандболистки сыграют с Фарерами на старте квалификации чемпионата мира

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня проведут стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре 5-й квалификационной группы белоруски на площадке минской "Чижовка-Арены" сыграют с командой Фарерских островов, а 21 марта встретятся со сборной Швейцарии. В субботу, 20 марта будут соперничать швейцарские и фарерская дружины. Белорусская сборная впервые за долгие годы сыграет без своего наставника Томажа Чатера, который умер на прошлой неделе после продолжительной болезни. В Минске белорусская команда выступит под руководством Натальи Петраковой и Александра Сытько.

К этому турниру в составе белорусской команды готовилась 21 гандболистка:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Валентина Войтулевич, Юлия Грацкевич (обе - "БНТУ-БелАЗ"); полевые игроки - Наталья Котина, Татьяна Самсонова, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все - "Гомель"), Анастасия Кулак, Дарья Вакулич, Яна Сотникова, Дарья Басевич (все - "БНТУ-БелАЗ"), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе "Городничанка", Гродно), Анастасия Сивуха, Ирина Шинкарук (обе - "Берестье", Брест), Анастасия Граховская, Алена Шинкевич (обе - "Витебчанка"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Диана Ильина, Наталья Василевская (обе - "Глория Бистрица", Румыния), Мария Коновал ("Дунарея", Румыния).

Составы остальных квалификационных групп:

1 - Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;

2 - Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;

4 - Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры проводиться не будут - сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.-0-