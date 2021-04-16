Белорусские гандболистки сыграют с командой Черногории в плей-офф ЧМ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проведут сегодня первый поединок с командой Черногории за право сыграть в финале чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Подгорице начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Тренеры белорусской сборной Александр Сытько и Наталья Петракова включили в выездной состав 16 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Валентина Войтулевич ("БНТУ-БелАЗ", Минская область);

полевые игроки - Наталья Котина, Кристина Ахраменко, Ирина Мокат, Татьяна Самсонова (все - "Гомель"), Яна Сотникова, Валерия Гутова, Анастасия Кулак (все - "БНТУ-БелАЗ", Минская область), Янина Елисеева ("Городничанка", Гродно), Ирина Шинкарук, Анастасия Сивуха (обе - "Берестье", Брест), Мария Коновал ("Дунэря", Румыния), Наталья Василевская, Диана Ильина (обе - "Глория Бистрица", Румыния), Полина Синявская ("Университет", Ижевск, Россия).

Перед отъездом в черногорскую столицу белоруски обменялись победами в домашних контрольных матчах с командой Украины - 24:27 и 29:21. Ответная встреча гандболисток Беларуси и Черногории состоится 20 апреля на площадке минской "Чижовка-Арены".

Составы остальных пар плей-офф: Словения - Исландия, Украина - Швеция, Словакия - Сербия, Румыния - Северная Македония, Чехия - Швейцария, Турция - Россия, Австрия - Польша, Португалия - Германия, Венгрия - Италия.

Победители матчей нокаут-раунда получат путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2-19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также четыре лучших команды европейского чемпионата 2020 года - представители Норвегии, Франции, Хорватии и Дании.-0-