Белорусские гандболистки сыграют с норвежками в квалификации ЧМ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед финишем женского чемпионата Европы по гандболу в Париже прошла жеребьевка нокаут-раунда квалификации чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси в борьбе за выход в финальную стадию мирового первенства дважды встретится с командой Норвегии. Первый поединок состоится в Беларуси в период с 31 мая по 2 июня, повторный в Норвегии - с 4 по 6 июня.
Составы остальных пар плей-офф:
Швеция - Словакия,
Дания - Швейцария,
Хорватия - Германия,
Сербия - Польша,
Чехия - Черногория,
Македония - Словения,
Австрия - Венгрия,
Испания - Исландия.
Финальный этап женского планетарного форума с участием 24 лучших команд со всех континентов пройдет в конце 2019 года в Японии.-0-
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