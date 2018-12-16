Белорусские гандболистки сыграют с норвежками в квалификации ЧМ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед финишем женского чемпионата Европы по гандболу в Париже прошла жеребьевка нокаут-раунда квалификации чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси в борьбе за выход в финальную стадию мирового первенства дважды встретится с командой Норвегии. Первый поединок состоится в Беларуси в период с 31 мая по 2 июня, повторный в Норвегии - с 4 по 6 июня.

Составы остальных пар плей-офф:

Швеция - Словакия,

Дания - Швейцария,

Хорватия - Германия,

Сербия - Польша,

Чехия - Черногория,

Македония - Словения,

Австрия - Венгрия,

Испания - Исландия.

Финальный этап женского планетарного форума с участием 24 лучших команд со всех континентов пройдет в конце 2019 года в Японии.-0-