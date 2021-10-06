Белорусские гандболистки уступили Нидерландам в матче отбора на ЧЕ-2022

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболистки уступили Нидерландам в матче отбора в финальную часть чемпионата Европы 2022 года. Игра в Алмере завершилась в пользу хозяек площадки со счетом 27:38 (16:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с заметным преимуществом голландок, которые чаще и разнообразнее атаковали и чуть меньше соперниц делали ошибки, оправдывая статус фаворитов поединка. К перерыву подопечные Моник Тейстерман вели с заделом в пять мячей.

Во втором тайме голландки продолжили давление на ворота белорусок, которые первый раз отличились лишь на 5-й минуте этого отрезка матча благодаря Карине Ежиковой. Она реализовала семиметровый.

Команда Александра Сытько приложила усилия, чтобы выровнять ситуацию, но тщетно. В итоге разница в счете составила неприятные для белорусок 11 очков. Самой результативной гандболисткой встречи стала Ангела Малестейн - 8 голов. У белорусок по шесть взятий ворот записали на свой счет Наталья Василевская, Диана Ильина и Карина Ежикова.

Во втором туре квалификации Евро-2022 женская сборная Беларуси также в гостях сыграет со сборной Германии. Игра в Трире намечена на 10 октября. Продолжится отборочный турнир в марте 2022 года.-0-