Белорусские гандболисты дважды обыграли литовцев в товарищеских матчах

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу над командой Литвы в товарищеских матчах в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Юрия Шевцова выиграли со счетом 30:27 (14:12). Самыми результативными в составе победителей стали Артем Королек и Андрей Юринок, забросившие по 6 мячей.

Накануне, в первом спарринге, белорусы разгромили литовцев с разницей в 20 мячей - 45:25 (20:13). Результативностью отметились Владислав Кулеш и Сергей Шилович, которые по 6 раз поражали ворота соперников.

Фото БФГ

Для белорусских гандболистов эти встречи стали этапом подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года на аренах Австрии, Норвегии и Швеции.-0-