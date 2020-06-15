Белорусские гандболисты Максим Лапицкий и Дмитрий Камышик вернулись в минский СКА

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два известных белорусских гандболиста вернулись в состав минского СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из гродненского "Кронона" в армейский клуб возвратился голкипер Максим Лапицкий, игравший в минской команде с 2011-го по 2016 год. Срок его нынешнего контракта со СКА рассчитан на два года. Ранее он также выступал в клубах Испании и Литвы.

Левый полусредний Дмитрий Камышик, игравший в составе СКА с 2011-го по 2013-й и с сентября 2018-го по январь 2020 года, подписал новый контракт на один год. До этого он выступал в минских клубах "Аркатрон" и "Динамо", а также Брестском гандбольном клубе имени Мешкова. Последние несколько месяцев Дмитрий Камышик провел в российской "Неве" из Санкт-Петербурга.

Ранее СКА покинули несколько игроков основного состава. Голкипер Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан перешли в украинский "Мотор" из Запорожья, опытнейший вратарь Алексей Кишов переехал в австрийский "Швац", линейный Алексей Ушал продолжит карьеру в венгерском клубе "Орошхаза", а Иван Бровко и Денис Рутенко решили завершить игровую карьеру.-0-