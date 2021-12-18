Белорусские гандболисты начали подготовку к чемпионату Европы 2022 года

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси сегодня начали подготовку к чемпионату Европы, который пройдет на площадках Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб национальной дружины во главе с Юрием Шевцовым вызвал в тренировочный лагерь 25 гандболистов:

вратари - Игорь Черников ("Диомидис", Аргос, Греция), Вячеслав Солдатенко, Илья Усик, Иван Мацкевич ("Мешков Брест"), Егор Стасюк (СКА, Минск);

полевые игроки - Владислав Кривенко, Михаил Жила, Игорь Белявский, Евгений Никанович, Кирилл Самойло, Юлиан Гирик, Дмитрий Хмельков, Павел Дуда, Матвей Удовеня, Николай Алехин (СКА, Минск), Андрей Юринок, Никита Вайлупов, ("Мешков Брест"), Вячеслав Бохан, ("Мотор", Запорожье, Украина), Артем Королек, Владислав Кулеш ("Кельце", Польша), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Юрий Лукьянчук ("Кокс", Риихимяки, Финляндия), Виктор Зайцев ("Пермские медведи", Россия), Артем Кулак ("Чеховские медведи", Россия), Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия).

Команда будет тренироваться в минском Доме гандбола. Заключительной проверкой сил перед стартом на континентальном первенстве для белорусских гандболистов станет турнир в венгерском Сигетсентмиклоше. С 6 по 8 января соперниками белорусов будут команды Венгрии и Бахрейна.

На предварительном этапе 15-го по счету мужского чемпионата Европы гандболисты сборной Беларуси сыграют в группе D в Братиславе. Там их соперниками будут команды Германии (14 января), Польши (16 января) и Австрии (18 января). Составы остальных групп: А - Дания, Словения, Черногория, Северная Македония; В - Венгрия, Нидерланды, Исландия, Португалия; С - Франция, Украина, Хорватия, Сербия; Е - Чехия, Швеция, Босния и Герцеговина, Испания; F - Словакия, Литва, Норвегия, Россия. В основной этап континентального первенства выйдут по две лучшие команды из шести предварительных квартетов. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на аренах Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных стадиях континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-