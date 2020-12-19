Белорусские гандболисты начали подготовку к квалификации ЧЕ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси начали подготовку к квалификации чемпионата Европы и чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На учебно-тренировочный сбор главный тренер национальной дружины Юрий Шевцов пригласил 29 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Иван Мацкевич ("Мешков Брест"), Иван Мороз ("Мотор", Запорожье, Украина), Алексей Кишов ("Швац", Австрия), Вадим Котов ("Машека", Могилев);

полевые игроки - Никита Вайлупов, Андрей Юринок, Максим Баранов, Артем Сельвесюк (все - "Мешков Брест"), Владислав Кривенко, Николай Алехин, Дмитрий Хмельков, Матвей Удовеня, Кирилл Самойло, Никита Чижик (все - СКА, Минск), Александр Лукашевич ("Кронон", Гродно), Эдуард Ярош, Дмитрий Смоликов (оба - "Гомель"), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Кельце", Польша), Вячеслав Бохан ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Алексей Ушал ("Орошхаза", Венгрия), Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Павел Дуда ("Машека", Могилев), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Глеб Гарбуз ("Кринс-Люцерн", Швейцария), Александр Подшивалов ("Минден", Германия), Артем Кулак ("Чеховские медведи, Чехов, Россия).

Подопечные Юрия Шевцова вчера собрались в Минске, а сегодня отправились в Малориту, где будут тренироваться на базе спорткомплекса "Жемчужина". Потом команда вернется в Минск и 5 января 2021 года и проведет свой стартовый матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 со сборной Норвегии. На 8 января намечена ответная встреча этих соперников на площадке норвежцев.

Затем белорусские гандболисты отправятся в Египет на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 31 января. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в предварительной группе Н с командами России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января).-0-