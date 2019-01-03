Белорусские гандболисты обыграли поляков на турнире в Испании

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победили на старте международного турнира памяти Доминго Барсенаса в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы сегодня переиграли польскую сборную со счетом 30:28 (17:16). Во втором туре соревнований 4 января подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Саудовской Аравии, а 5 января завершат турнир встречей со сборной Испании.

Турнир памяти Доминго Барсенаса проводится в 44-й раз. В прошлом году белорусы заняли в нем второе место, уступив первенство испанцам.-0-