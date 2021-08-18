Белорусские гандболисты одержали две победы на юниорском чемпионате Европы 

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) одержали две победы на старте чемпионата Европы во втором дивизионе, который проходит в болгарской Варне, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом матче предварительной группы В подопечные Василия Островского разгромили сверстников из Финляндии с перевесом в десять мячей - 30:20. Самым результативным в составе победителей стал Игорь Белявский, забросивший 8 мячей. Во втором туре белорусы также уверенно переиграли команду Литвы - 41:23. По 9 мячей в этой встрече забросили Игорь Белявский и Кирилл Самойло. Завтра белорусские гандболисты встретятся со словаками, которые сначала уступили литовцам (25:27), а затем одолели финнов (25:23). Положение команд перед заключительным игровым днем: Беларусь - 4 очка, Словакия - 2, Литва - 2, Финляндия - 0. Положение в группе А: Фарерские острова - 2 очка (1 матч), Чехия - 2 (1), Болгария - 0 (2). В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы. Полуфинальные встречи пройдут 21 августа, решающий поединок за первое место состоится 22 августа.





На прошлой неделе аналогичный турнир среди девушек (U-17) прошел в литовской Клайпеде. Белорусские гандболистки заняли 5-е итоговое место. Лидер атак сборной Беларуси Ульяна Петрачкова стала лучшим бомбардиром турнира, забросив 42 мяча в шести проведенных встречах.-0-