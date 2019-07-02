Белорусские гандболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали вторую победу на открытом чемпионате Европы, который проходит в шведском Гетеборге, сообщает БЕЛТА.

Сегодня подопечные Василия Островского в матче 3-го тура предварительной группы D переиграли сверстников из Польши со счетом 32:27 (18:12). Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Самойло, забросивший 11 мячей. В трех проведенных встречах в его активе 22 гола, он занимает второе место в бомбардирской гонке.

В первом поединке белорусы уступили команде Словакии со счетом 27:28, а затем взяли верх на сборной Бельгии - 33:24.

В заключительный день группового этапа 3 июля белорусские гандболисты проведут две встречи - утром против команды Финляндии, во второй половине дня против лидера группы сборной Венгрии. Положение после туров: Венгрия - 6 очков, Беларусь - 4, Словакия - 4, Польша - 2, Финляндия - 2, Бельгия - 0.

Составы остальных групп:

А - Чехия, Швеция, Люксембург, Россия, Швейцария, Великобритания;

В - Италия, Исландия, Черногория, Румыния, Нидерланды, Австрия;

С - Испания, Фарерские острова, Норвегия, Израиль, Эстония, Грузия.

После завершения предварительного этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Победитель и призеры турнира станут известны 5 июля.-0-