Белорусские гандболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали вторую победу на открытом чемпионате Европы, который проходит в шведском Гетеборге, сообщает БЕЛТА.
Сегодня подопечные Василия Островского в матче 3-го тура предварительной группы D переиграли сверстников из Польши со счетом 32:27 (18:12). Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Самойло, забросивший 11 мячей. В трех проведенных встречах в его активе 22 гола, он занимает второе место в бомбардирской гонке.
В первом поединке белорусы уступили команде Словакии со счетом 27:28, а затем взяли верх на сборной Бельгии - 33:24.
В заключительный день группового этапа 3 июля белорусские гандболисты проведут две встречи - утром против команды Финляндии, во второй половине дня против лидера группы сборной Венгрии. Положение после туров: Венгрия - 6 очков, Беларусь - 4, Словакия - 4, Польша - 2, Финляндия - 2, Бельгия - 0.
Составы остальных групп:
А - Чехия, Швеция, Люксембург, Россия, Швейцария, Великобритания;
В - Италия, Исландия, Черногория, Румыния, Нидерланды, Австрия;
С - Испания, Фарерские острова, Норвегия, Израиль, Эстония, Грузия.
После завершения предварительного этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Победитель и призеры турнира станут известны 5 июля.-0-
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