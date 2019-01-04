Белорусские гандболисты одержали вторую победу на турнире в Испании

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусы встречались с командой Саудовской Аравии и выиграли со счетом 36:23 (15:10). В первый день соревнований подопечные Юрия Шевцова переиграли польскую сборную со счетом 30:28. В заключительный день турнира 5 января белорусские гандболисты встретятся со сборной Испании и определят победителя. В первом туре испанцы разгромили аравийцев — 42:25, а сегодня были сильнее поляков - 34:28.
Турнир памяти Доминго Барсенаса проводится в 44-й раз. В прошлом году белорусы заняли в нем второе место, уступив первенство испанцам.-0-
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