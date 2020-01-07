Белорусские гандболисты отправились на чемпионат Европы

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня отправились на чемпионат Европы, который стартует 9 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов включил в заявку 18 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Никита Вайлупов, Вячеслав Шумак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Вячеслав Бохан, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков, Николай Алехин (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Рийхимяки", Финляндия), Максим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Александр Подшивалов ("Минден", Германия).

Перед выездом на континентальное первенство белорусы заняли первое место на международном турнире в польском Тарнуве, обыграв команды ОАЭ (31:24), Испании (30:26) и Польши (25:24).

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной раунд выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов.-0-