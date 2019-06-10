Белорусские гандболисты отправились на отборочный матч ЧЕ с командой Боснии и Герцеговины

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня отправились на отборочный матч чемпионата Европы с командой Боснии и Герцеговины, который состоится 12 июня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов включил в выездной состав 16 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Констанца", Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Дмитрий Никуленков (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Загреб", Хорватия).

Встреча с гандболистами Боснии и Герцеговины состоится 12 июня в Тузле. В матче первого круга соревнований к квалификационной группе 5 белорусы уступили боснийцам в Минске 29:30. В заключительном поединке сборная Беларуси 16 июня примет команду Финляндии в брестском Дворце спорта "Виктория".

После четырех игровых дней положение в 5-й группе: Босния и Герцеговина - 6 очков, Чехия - 6, Беларусь - 4, Финляндия - 0.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.-0-