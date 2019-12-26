Белорусские гандболисты отправились на турнир в Польшу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в польский Тарнув, который станет заключительной проверкой сил перед чемпионатом Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В выездной состав главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов включил 17 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Никита Вайлупов, Вячеслав Шумак, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Вячеслав Бохан, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков (все - СКА, Минск), Артем Королек ("Виве", Кельце, Польша), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Рийхимяки", Финляндия), Максим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия).

Перед выездом в Польшу белорусские гандболисты с 19 по 25 декабря провели тренировочный сбор в минском Доме гандбола. В Тарнуве соперниками белорусов будут национальная сборная ОАЭ (27 декабря), вторая сборная Испании (28 декабря) и национальная сборная Польши (29 декабря). После завершения белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство. В окончательную заявку на ЧЕ войдут 18 гандболистов (16 основных и два запасных).

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов.-0-