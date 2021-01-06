Белорусские гандболисты отправились в Норвегию на матч чемпионата Европы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси отправились в Норвегию на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб белорусской дружины включил в выездной состав 15 гандболистов:

вратари - Вадим Котов ("Машека", Могилев), Илья Усик ("Мешков Брест"), Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния);

полевые игроки - Евгений Никанович, Юлиан Гирик, Дмитрий Камышик, Матвей Удовеня, Дмитрий Хмельков, Игорь Белявский, Никита Чижик (СКА, Минск), Эдуард Ярош ("Гомель"), Егор Будейко ("Мешков Брест"), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Алексей Шинкель (без клуба).

В поединке с командой Норвегии, который состоится 8 января в Беккестуа, игрой белорусов будут руководить Олег Шарейко и Дмитрий Никуленков. Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов вместе с группой игроков основного состава остался в Минске, чтобы готовиться к старту чемпионата мира, который пройдет с 14 по 31 января в Египте.

На старте отборочного турнира европейского первенства белорусские гандболисты победили норвежцев в Минске с результатом 33:25.-0-