Белорусские гандболисты победили итальянцев в квалификации ЧЕ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в итальянском Кьети подопечные Юрия Шевцова в предпоследнем матче 6-й квалификационной группы обыграли команду Италии со счетом 32:31 (16:16). Первый тайм прошел в равной борьбе, а после перерыва гости сыграли лучше и выиграли с минимальным перевесом. Самым результативным в составе победителей стал Вячеслав Бохан, забросивший 8 мячей. В первом круге соревнований белорусы победили итальянцев в Минске со счетом 37:32. Кроме того, они выиграли в гостях у команды Латвии - 39:27, а также обменялись домашними победами с норвежцами - 33:25 и 19:27.

Также в финальную часть вышли гандболисты Норвегии, которые сегодня разгромили латвийскую сборную с результатом 36:17.

Положение команд в 6-й квалификационной группе: Беларусь - 8 очков (5 матчей), Норвегия - 8 (5), Италия - 2 (5), Латвия - 2 (5).

Матчи заключительного тура состоятся 2 мая. В этот день белорусские гандболисты на площадке минской "Чижовка-Арены" примут сборную Латвии, а норвежцы у себя дома сыграют с итальянцами.

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют третьими.

Финальная стадия 15-го мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-