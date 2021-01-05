Белорусские гандболисты победили норвежцев в квалификации чемпионата Европы

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно провели стартовый поединок отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче квалификационной группы 6 подопечные Юрия Шевцова уверенно переиграли команду Норвегии со счетом 33:25 (17:10). До середины первого тайма на площадке минского дворца спорта "Уручье" шла упорная борьба, а потом хозяева полностью захватили инициативу и ушли на перерыв с перевесом в семь мячей. Во второй половине встречи белорусы продолжали доминировать и в итоге выиграли с разницей в восемь мячей. Лучшим снайпером в составе победителей стал Владислав Кулеш, который семь раз поразил ворота гостей. В пятницу, 8 января, в норвежском городе Беккестуа состоится ответная встреча этих соперников. До этого норвежская дружина в своем стартовом поединке разгромила в Пескаре команду Италии со счетом 39:24. В этом квартете также выступит сборная Латвии.

После игр с норвежцами белорусские гандболисты отправятся в Египет на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 31 января. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в предварительной группе Н с командами России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января). Борьбу за награды мирового первенства продолжат по три лучшие команды из 8 квартетов.-0-