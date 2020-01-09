Белорусские гандболисты победили сербов на старте чемпионата Европы

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого тура предварительной группы А в австрийском Граце белорусы встречались с командой Сербии и победили со счетом 35:30 (16:15).

В середине первого тайма белорусские гандболисты несколько раз отрывались от соперников на 4 мяча, но на перерыв они ушли с минимальным перевесом - 16:15. Во второй половине игры белорусы очень строго действовали в обороне, а в атаке использовали почти все свои шансы, выиграв в итоге со счетом 35:30.

Самым результативным в составе победителей стал Артем Королек, забросивший 9 мячей.

Свой следующий поединок подопечные Юрия Шевцова проведут 11 января против хорватов, а 13 января завершат первый групповой этап игрой с черногорцами.

Составы остальных предварительных квартетов:

В (Вена, Австрия) - Австрия, Украина, Чехия, Северная Македония;

С (Тронхейм, Норвегия) - Германия, Латвия, Нидерланды, Испания;

D (Тронхейм, Норвегия) - Норвегия, Франция, Португалия, Босния и Герцеговина;

Е (Мальме, Швеция) - Венгрия, Дания, Исландия, Россия;

F (Гетеборг, Швеция) - Швеция, Польша, Швейцария, Словения.

После завершения первого этапа в основной раунд выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу пройдет 25 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.

Два года назад в Хорватии золото европейского первенства завоевали гандболисты из Испании, победившие в финале команду Швеции (29:23), бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.-0-

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