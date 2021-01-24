Белорусские гандболисты победили северомакедонцев на ЧМ в Египте

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победно завершили выступление на чемпионате мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем поединке второго этапа белорусы выиграли у аутсайдера 4-й группы команды Северной Македонии с результатом 30:26. В первом тайме соперники играли на равных, а после перерыва белорусы полностью завладели инициативой и одержали заслуженную победу с перевесом в четыре гола. Самым результативным в составе победителей стал Владислав Кулеш, забросивший семь мячей. До этого на втором этапе 27-го планетарного форума подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а потом крупно проиграли хозяевам турнира египтянам (26:35). В первом групповом раунде белорусы выиграли у команды Республики Корея (32:24), разошлись миром с россиянами (32:32) и уступили сборной Словении (25:29).

Состязания в 4-й группе завершатся матчами претендентов на выход четвертьфинал: Словения - Египет, Россия - Швеция. Положение команд перед заключительными играми: Швеция - 6 очков (4 матча), Египет - 6 (4), Россия - 5 (4), Словения - 5 (4), Беларусь - 4 (5), Северная Македония - 0 (5).

В первом сегодняшнем матче 3-й группы гандболисты Швейцарии обыграли алжирцев - 27:24. Позже исландцы будут соперничать с норвежцами, а португальцы сыграют с французами. Положение команд: Франция - 8 (4), Норвегия - 6 (4), Португалия - 6 (4), Швейцария - 4 (5), Исландия - 2 (4), Алжир - 0 (5).

Ранее в 1-й группе два пропуска в плей-офф досрочно обеспечили себе гандболисты сборных Испании и Венгрии. В предпоследнем туре второго этапа испанцы уверенно победили команду Уругвая со счетом 38:23, а венгры взяли верх над поляками - 30:26. Также вчера команда Германии выиграла у бразильцев - 31:24. Положение команд: Венгрия - 8 очков, Испания - 7, Польша - 4, Германия - 4, Бразилия - 1, Уругвай - 0.

Во 2-й группе в 1/4 финала вышли действующие чемпионы планеты датчане, победившие японцев со счетом 34:27. Сборная Аргентины выиграла у команды Хорватии - 23:19, а гандболисты Катара обыграли соперников из Бахрейна с результатом 28:23. Положение команд: Дания - 8, Аргентина - 6, Хорватия - 5, Катар - 4, Япония - 1, Бахрейн - 0.

В четвертьфинал чемпионата мира выходят по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-