Белорусские гандболисты победили в первых матчах турнира в Чехове

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юношеской сборной Беларуси (U-18) победно начали выступление на международном молодежном турнире в российском Чехове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке подопечные Василия Островского и Дмитрия Никуленкова обыграли молодежный состав лучшего российского клуба "Чеховские медведи" с результатом 30:24. Самым результативным в составе победителей стал Игорь Белявский, забросивший семь мячей. Затем белорусы не оставили никаких шансов на успех ставропольской команде "Виктор-СУОР" - 42:26. По шесть раз ворота российских гандболистов поражали Владислав Гайдель и Сергей Журов.

Сегодня белорусские гандболисты будут соперничать с астраханским "Авиатором" и сверстниками из юношеской сборной России. Завтра белорусы завершат первый этап встречей с московским ЦСКА-2, а потом примут участие в полуфинальной стадии. В заключительный день соревнований, 28 декабря, состоятся встречи за итоговые места предновогоднего турнира.-0-