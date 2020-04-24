Белорусские гандболисты получили право сыграть на ЧМ-2021

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси получили право выступить в финальной стадии чемпионата мира 2021 года. Такое решение принял исполком Европейской федерации гандбола (ЕГФ), работа которого прошла сегодня в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В связи с пандемией коронавируса ЕГФ решила отменить проведение матчей плей-офф к мировому первенству, которые были намечены на лето текущего года. Команда Юрия Шевцова за выход на ЧМ-2021 должна была поспорить с победителем пары Польша - Литва. Кроме белорусов путевки в финальную часть планетарного форума получили команды Германии, Венгрии, Австрии, Швеции, Франции, Чехии, Словении, Португалии, Чехии и Исландии. Ранее право сыграть в финале ЧМ от Европы завоевали гандболисты Дании, Норвегии, Испании и Хорватии. 37-й по счету мужской чемпионат мира по гандболу пройдет на аренах Египта в январе 2021 года с участием 32 команд.

Также сегодня было решено не проводить оставшиеся матчи квалификации женского чемпионата Европы 2020 года. Таким образом, на основании нынешнего рейтинга пропуска в финальную часть получили сборные Польши, Чехии, Франции, Швеции, Нидерландов, Румынии, России, Венгрии, Германии, Черногории, Испании, Словении, Сербии и Хорватии, а также гандболистки Дании и Норвегии, которые в декабре станут хозяйками финальной стадии континентального первенства. Белорусская команда в финал ЧЕ-2020 не пробилась.-0-