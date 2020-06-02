Белорусские гандболисты попали во вторую корзину жеребьевки отборочного турнира ЧЕ-2022

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси попали во вторую корзину жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы, которая состоится 16 июня в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вместе с белорусами во второй корзине будут сборные Нидерландов, Австрии, Португалии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и России.
Соперниками подопечных Юрия Шевцова станут три представителя из остальных корзин:
1 - Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Франция, Чехия, Словения, Исландия;
3 - Швейцария, Литва, Босния и Герцеговина, Украина, Латвия, Польша, Бельгия, Румыния;
4 - Финляндия, Италия, Эстония, Греция, Фарерские острова, Израиль, Турция, Косово.
При жеребьевке 32 команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. Отборочный турнир стартует 4 ноября 2020 года, а финиширует 2 мая 2021-го. В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие сборные, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места в группах.
Финальный турнир чемпионата Европы 2022 года пройдет на аренах Венгрии и Словакии.-0-