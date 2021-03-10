Белорусские гандболисты примут итальянцев в отборочном матче ЧЕ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной отборочный матч чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем четвертом поединке 6-й квалификационной группы белорусские гандболисты примут на площадке минской "Чижовка-Арены" команду Италии (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами - в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили со счетом 19:27.

Итальянские гандболисты сначала потерпели крупное поражение у себя дома от норвежцев - 24:39, а затем разделили очки со сборной Латвии - 28:17 (дома) и 29:31 (в гостях). После встречи в Минске подопечные Юрия Шевцова в Валмиере 13 марта сыграют с латвийскими гандболистами.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия - 4 очка (3 матча), Беларусь - 2 (2), Италия - 2 (3), Латвия - 2 (2).

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-