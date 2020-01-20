Белорусские гандболисты проиграли испанцам на чемпионате Европы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели поражение в предпоследнем матче основного этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В австрийской Вене белорусы уступили действующему чемпиону Старого Света команде Испании - 28:37 (16:17). В начале игры белорусские гандболисты вырвались вперед - 5:2. Затем испанцы заиграли сильнее и ушли на перерыв с минимальным перевесом в счете - 17:16. Во второй половине встречи белорусы стали допускать больше ошибок и в итоге проиграли с разницей в девять мячей. Самым результативным в составе белорусов стал Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей.

Свой заключительный матч второго группового этапа подопечные Юрия Шевцова проведут 22 января против команды Австрии.

Также сегодня в группе I гандболисты Хорватии одолели Чехию - 22:21, а позже сборная Австрии встретится с Германией. Турнирное положение: Испания - 8 очков, Хорватия - 8, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 2, Чехия - 0. Хорваты и испанцы уже обеспечили себе выход в полуфинал.

Положение команд в группе II, которая базируется в шведском Мальме: Норвегия - 6, Венгрия - 4, Словения - 4, Исландия - 2, Португалия - 2, Швеция - 0.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-