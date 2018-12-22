Белорусские гандболисты проведут матчи в Катаре и Испании

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси закончат 2018 год матчами в Катаре, а в начале января сыграют на турнире в Испании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

На учебно-тренировочный сбор для подготовки к предстоящим встречам главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов вызвал 20 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Констанца", Румыния), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Дмитрий Потоцкий ("Алькобендас", Испания);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Николай Алехин, Дмитрий Хмельков, Дмитрий Никуленков (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Алексей Шинкель ("Мотор", Запорожье, Украина), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия), Александр Подшивалов ("Минден", Германия).

В конце года, 26 и 28 декабря, белорусы проведут два товарищеских матча в гостях у сборной Катара, а 5-7 января 2019 года в испанской Паленсии примут участие в международном турнире вместе с командой хозяев и гандболистами Польши и Саудовской Аравии.-0-