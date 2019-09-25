Белорусские гандболисты проведут выездные матчи международных турниров

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси проведут сегодня стартовый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого тура 3-й квалификационной группы подопечные Томажа Чатера в немецком Кобурге встретятся с командой Германии. В заявку белорусской дружины включены 16 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Юлия Грацкевич ("БНТУ-БелАЗ");

полевые игроки - Наталия Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Наталья Гесть, Ирина Мокат (все - "Гомель"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Карина Ежикова ("Астраханочка", Россия), Диана Ильина, Наталья Василевская (обе - "Глория Бистрица", Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все - "БНТУ-БелАЗ").

Встречу в Кобурге будут судить арбитры из Португалии Марта Са и Ваня Са. Делегат ЕГФ - Стефан Витзум из Швейцарии. В другом матче стартового тура этого квартета гандболистки Словении 26 сентября примут в Мариборе команду Косово. В финальную стадию континентального первенства попадут по две лучшие команды из 7 отборочных групп. Хозяева заключительной стадии ЧЕ-2020 сборные Дании и Норвегии освобождены от квалификации.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет сегодня свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Брестчанам предстоит сыграть в гостях у немецкого "Киля". На старте соревнований в группе В БГК потерпел два поражения с одинаковым счетом 25:27: в гостях от португальского "Порту" и дома от французского "Монпелье". Гандболисты "Киля" сначала сыграли вничью на своей арене с польским "Виве" из Кельце - 30:30, а затем уверенно переиграли на выезде венгерский "Веспрем" со счетом 37:31.-0-