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30 декабря 2019, 07:06

Белорусские гандболисты стали победителями турнира в Польше

Фото БФГ
Фото БФГ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси стали победителями международного турнира в польском Тарнуве, выиграв все три матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем заключительном поединке белорусы переиграли сборную Польши с минимальным перевесом в счете - 25:24 (15:11). В составе белорусской дружины самым результативным оказался Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей.

На старте турнира подопечные Юрия Шевцова победили команду Объединенных Арабских Эмиратов (31:24), а затем обыграли вторую сборную Испании (30:26).

Итоговое положение: Беларусь - 6 очков, Испания - 4, Польша - 2, ОАЭ - 0.

Белорусы возвращаются в Минск и продолжат подготовку к чемпионату Европы-2020, на который отправятся 7 января.

Матчи финальной стадии 14-го мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе в австрийском Граце будет играть в группе А с командами Сербии, Черногории и Хорватии.-0-

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